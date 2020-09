PUBBLICITÀ ELETTORALE

Da oggi l’azienda BitMobility arriva nel quartiere Sant’Anna di Bari, estendendo la loro zona di operatività. Ieri pomeriggio Lorenzo Leonetti (in foto) con l’assessore Giuseppe Galasso, il City Manager Giovanni Ruggiero del Bit e alcuni consiglieri municipali, hanno provato il servizio di noleggio di monopattini elettrici, proprio sulle vie del quartiere.

I monopattini saranno dislocati in 4 punti del quartiere: nelle vicinanze del centro Longobucco, del Playground, della fermata bus di via Vitale e della rotatoria di via Prayer. “Parlare di mobilità sostenibile, dinamica e, perchè no, anche divertente, che possa migliorare il nostro modo di vivere la città è una cosa seria. Con questa mobilità alternativa un cittadino di Sant’Anna potrà raggiungere l’hub Amtab del Polivalente in 5 minuti ed il centro città in meno di 15 minuti”, commenta Leonetti.

