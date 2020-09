PUBBLICITÀ ELETTORALE

Gli agenti della Polizia Locale di Bari, coordinati dagli Ufficiali dei Servizi Viabilità e dello Staff Comando, non credevano ai loro occhi quando, nel pomeriggio di oggi, hanno notato a Pane e pomodoro delle squadre di beach volley con relativi spettatori, tutti seduti in cerchio senza rispettare le norme anticontagio. Era stato allestito un vero – ma abusivo – campo da gioco comprensivo anche di una rete e relativi pali di sostegno che è stato immediatamente smantellato dagli operatori della P.L. intervenuti.

Gli impavidi pallavolisti e alcuni spettatori sono stati multati con un verbale di 400 euro ciascuno per essersi assembrati senza indossare i prescritti dispositivi di protezione individuali. Sanzioni anche per violazione all’Ordinanza n.237/2020 così come modificata ed integrata dall’ordinanza n.243 del 24/5/2020 della Regione Puglia che vieta tali attività e giochi sulle aree demaniali e nelle spiagge.In totale sono stati emessi cinque verbali.

