Sciopero e sit-in di protesta dei 13 lavoratori del punto vendita Disney Store in via Sparano che chiuderà dal prossimo 3 ottobre. I dipendenti hanno proclamato tre ore di sciopero.

“In data 17/09/2020 – si legge in una nota della Cgil di ieri – è stato comunicato ai lavoratori la chiusura al pubblico, a partire dal 3/10/2020, del punto vendita Disney Store di via Sparano in Bari. La chiusura del suddetto punto vendita, aperto a Bari nell’ormai lontano 1999, interesserà 13 dipendenti. La motivazione aziendale di tale chiusura, sarebbe un calo di fatturato secondo parametri e budget tutti decisi oltre Oceano, lontani dalle dinamiche locali e da quello che lo Store di Bari ha espresso in termini di fatturato, inoltre è probabile che la mancata disponibilità da parte dei proprietari dell’immobile nel contrattare i canoni di locazione abbia influenzato decisamente la scelta intrapresa dalla multinazionale”.

