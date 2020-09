PUBBLICITÀ ELETTORALE

“La Asl di Foggia sta monitorando costantemente la situazione di una residenza per anziani dove, al momento, sono stati registrati 8 casi positivi al Covid-19”: lo annuncia il direttore generale dell’Asl Foggia, Vito Piazzolla.

“Immediatamente – spiega – sono stati attivati tutti i protocolli per la messa in sicurezza degli ospiti e degli operatori. Il Dipartimento di Prevenzione ha effettuato un sopralluogo all’interno della struttura. Il servizio di Igiene sta ricostruendo la catena dei contatti. Oggi pomeriggio saranno sottoposti al tampone i restanti ospiti e tutto il personale per un totale di 80 persone. La rete anti Covid della Asl Foggia è attiva anche con le Usca per l’assistenza a domicilio dei pazienti positivi, e con l’unità del servizio di Malattie dell’Apparato Respiratorio qualora ve ne fosse la necessità”.

