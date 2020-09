PUBBLICITÀ ELETTORALE

Caso positivo al coronavirus in una scuola superiore di Lecce. Lo studente iscritto al quinto anno, è risultato asintomatico ed è attualmente in isolamento fiduciario a casa come ha anticipato la Gazzetta del Mezzogiorno. Gli operatori dell’Asl stanno cercando di risalire in queste ore a tutta la rete di contatti avuti del giovane negli ultimi giorni, tra cui ci sarebbero numerosi studenti.

Un altro istituto paritario ha sospeso tutte le attività per 72 ore, perché frequentato da un amico del giovane asintomatico, che al momento risulta negativo ma in isolamento fino al 25 settembre. Fino al bollettino del 18 settembre, sono 128 i cittadini presenti in provincia di Lecce attualmente positivi al Covid.

