“Purtroppo il nostro concittadino Giuseppe Plantamura, scomparso il 29 giugno scorso, è stato ritrovato senza vita nei pressi del Pulo”. Lo annuncia il sindaco Rosa Melodia di Altamura. Per cercare Plantamura si erano mobilitate decine di squadre di soccorritori, anche con l’uso di droni, coordinati dalla Prefettura. Ma dopo quasi due mesi la scoperta del cadavere. Per Plantamura si era mobilitata anche la trasmissione Chi l’ha visto.

“Questo è un momento di immenso dolore per tutta la comunità – dice ancora il sindaco – Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze ai genitori e ai fratelli”.

