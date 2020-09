PUBBLICITÀ ELETTORALE

Militari del N.O.R. – Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Modugno, hanno arrestato in flagranza di reato, in Mola Di Bari (BA), 3 individui pluripregiudicati, un 61enne e due 31enni, per concorso in ricettazione e resistenza a Pubblico ufficiale.

Nel corso di uno specifico servizio mirato a reprimere i furti dei veicoli, nelle prime ore del mattino, a Bari, in via Caldarola, i Carabinieri hanno intercettato un’autovettura Fiat Panda, con a bordo tre soggetti, la quale a forte velocità imboccava la S.S. 16bis in direzione sud. Dopo un lungo inseguimento protrattosi sino al centro abitato di Mola di Bari, durante il quale i fuggitivi hanno messo in serio pericolo l’incolumità pubblica con manovre azzardate ed hanno tentato di speronare più volte l’autovettura militare, questi ultimi sono stati raggiunti e bloccati in via S. Onofrio.

Immediati accertamenti hanno consentito di appurare che l’autovettura condotta da uno dei tre fermati, intestata ad una società di noleggio con sede in Brindisi, era stata rubata lo scorso mese di agosto, il cui furto era stato regolarmente denunciato. L’utilitaria è stata sottoposta a sequestro ed affidata in custodia giudiziale.

Dopo la convalida dell’arresto, disposti gli arresti domiciliari per due soggetti mentre l’altro è stato rimesso in libertà.

