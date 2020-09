PUBBLICITÀ ELETTORALE

Sono state prorogate al 2033 tutte le concessioni demaniali marittime. Questo per consentire ai gestori dei lidi di poter programmare con tranquillità le prossime stagioni. Lo annuncia l’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone. I concessionari potranno quindi esprimere una manifestazione d’interesse per poter beneficiare dell’estensione della durata della concessione.

Gli interessati sono invitati a presentare apposita comunicazione, compilata secondo il modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bari a questo link, accompagnata da una marca da bollo da € 16. Il modello di comunicazione, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, dovrà essere inviato tramite Pec al SUAP del Comune di Bari alla mail suap.comunebari@pec.rupar.puglia.it. Se l’area oggetto della concessione demaniale marittima rientra tra le zone classificate a rischio idrogeologico dall’Autorità di Bacino, il concessionario dovrà produrre anche una specifica relazione tecnica relativa alla mitigazione del rischio.

“Durante il lockdown – commenta l’assessore allo Sviluppo economico Carla Palone – abbiamo ritenuto importante dare un segnale agli operatori del settore con l’approvazione della delibera che autorizza il rilascio di una proroga per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricettive, che sulla costa barese sono circa 90. Da qualche anno la nostra città ha cominciato a valorizzare seriamente il proprio litorale, e con questo provvedimento vogliamo garantire continuità alle imprese per sostenerne la stabilità imprenditoriale e la possibilità di effettuare investimenti a lungo termine. Se c’è una cosa che ci ha insegnato questo tempo, è l’importanza di guardare avanti per sostenere la ripartenza dopo il blocco forzato delle attività che ha colpito tutti i settori economici”.

Saranno gli uffici della ripartizione Sviluppo economico a quantificare il canone annuale e l’imposta regionale ai sensi della legge n. 494 del 4.12.1993, della legge regionale n. 17 del 10.04.2015 e della legge n. 296 del 27.12.2006, complessivamente rispetto al periodo di durata della concessione demaniale marittima, dal 01.01.2021 al 31.12.2033.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE