Spento il focolaio a Polignano, la Puglia continua ad affrontare l’emergenza Covid. Con la preoccupazione delle famiglie per la riapertura delle scuole e i ritardi nell’effettuare i tamponi agli alunni. L’annuncio della chiusura del Disney Store in via Sparano a Bari. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 13 settembre. Focolaio a Polignano, ordinanza del sindaco con obbligo di indossare la mascherina

Lunedì 14 settembre. Prima scuola che chiude per Covid, è un asilo privato a Bari

Martedì 15 settembre. Maxi sequestro di pesce in ristoranti e sale ricevimento

Mercoledì 16 settembre. Si inaugura la nuova piazza al Libertà, ma non mancano le polemiche

Giovedì 17 settembre. Da giorni con il bimbo in casa in attesa di un tampone, per farlo rientrare a scuola. La storia di una mamma barese

Venerdì 18 settembre. Appello dei pediatri per evitare il collasso del sistema dopo l’apertura delle scuole

Sabato 19 settembre. Disney Store chiude a Bari, protestano dipendenti

