Alle ore 12, secondo i dati riportati sul sito del ministero dell’Interno, per le Regionali l’affluenza nei seggi in Puglia è pari al 12,04%, è la provincia di Bari quella con il maggior numero di votati, 12,95%. Segue la Bat con il 12,76%, poi provincia di Lecce (12,18%), poi Bat (13,63%), Brindisi (11,53%), Taranto (11,23%) e Foggia (10,66%).

Per quanto riguarda, invece, il referendum, alle 12 l’affluenza in Puglia è pari al 13,21%, è sempre la provincia di Bari quella con il maggior numero di votati, 14,13%. Segue la provincia di Lecce (13,79%), poi Bat (13,63%), Brindisi (12,71%), ultime Taranto e Foggia, entrambe 11,88%.

AGGIORNAMENTO ORE 19

Alle 19, secondo i dati del ministero dell’Interno, l’affluenza in Puglia per il voto per il rinnovo del Consiglio regionale e la scelta del governatore è del 27,6% (alle 12 era del 12,04%): nella Bat si registra la più alta partecipazione con il 29,72%, segue la provincia di Bari (29,20%), quella di Lecce (27,84%), Brindisi (26,71%), Taranto (25,67%) e Foggia (25,07%). E’ più alta, invece, la partecipazione al voto referendario, l’affluenza in Puglia è del 30,28%.

