“Guardate che idea originale hanno avuto al liceo Vallone di Galatina, in provincia di Lecce”. A scrivere è il ministro Lucia Azzolina su Facebook che plaude all’iniziativa della scuola di Galatina dove per garantire il distanziamento sono state sistemate delle sagome di personaggi storici.

“Per garantire il distanziamento in aula magna hanno realizzato e usato come distanziatori sagome raffiguranti grandi donne e uomini della cultura italiana e mondiale – dice Azzolina – Oltre che utile, come vedete, l’effetto è anche simpatico. Un’idea che strappa un sorriso in un momento di lavoro pressante.La dirigente scolastica Maria Rosaria Bottazzo può così incontrare genitori e studenti in tutta sicurezza, per organizzare la ripresa delle lezioni che, in Puglia, sarà il 24 settembre.Faccio i miei complimenti e auguro buon lavoro a questa e alle altre scuole che stanno terminando i preparativi per la riapertura di giovedì prossimo” conclude il ministro.

