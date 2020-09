PUBBLICITÀ ELETTORALE

L’assemblea ordinaria ed elettiva di Admo Puglia, l’associazione per la donazione del midollo osseo, per il quadriennio 2020/2024 si svolgerà sabato 12 settembre 2020 dalle ore 16. a Gioia del Colle.

L’assemblea dei soci si riunisce per l’approvazione del bilancio consuntivo 2019, bilancio preventivo 2020, relazione di missione anno 2019 e per il rinnovo delle cariche elettive. Ottimi i risultati raggiunti da Admo Puglia nel corso del 2019: risultano iscritti nel registro donatori midollo osseo ben 2.322 potenziali donatori. Sono state effettuate 15 reali donazioni, tra sangue midollare e cellule staminali emopoietiche da sangue periferico.

La presidente Maria Stea esprime soddisfazione dell’andamento dell’associazione nel triennio appena trascorso non solo per i numeri, ma anche per i risultati raggiunti in campo Istituzionale, esempio sono la firma del Protocollo Miur, della Convenzione con la Regione in virtù dell’accordo Stato/Regioni e delle convenzioni firmate con i Rettori di tutte le Università di Puglia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE