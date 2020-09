La denuncia arriva da una foto postata su Facebook da un utente, che spiega più di tante parole una situazione di degrado e sporcizia all’interno del quartiere San Pasquale di Bari. Siamo in via Muciaccia, dove l’utente ha immortalato parte di un marciapiede completamente ricoperto di rifiuti.

Bidoni della differenziata stracolmi a cui si affiancano materiali di scarto, immondizia e oggetti, anche molto voluminosi, di ogni genere e provenienza. Sedie, cassetti, mobili, un materasso e addirittura un seggiolino per la prima infanzia dominano incontrastati lo spazio che sarebbe adibito a passaggio per i pedoni della zona. Situazione di sporcizia e degrado che sarebbe resa ancora più rischiosa dalla presenza fissa di un senza tetto che utilizza quell’angolo di strada come suo punto di appoggio.

“Sotto quest’impressionante cumulo di rifiuti in pieno centro dorme pericolosamente un povero clochard – è la denuncia del cittadino che ha postato l’immagine su Facebook, che prosegue – Tutto ciò avviene durante il Covid, durante le votazioni, in una città che vorrebbe candidarsi a città di cultura”.

(Foto: utente Facebook)

