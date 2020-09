PUBBLICITÀ ELETTORALE

Sono saliti a 26 i contagi all’interno della Rsa “Oasi Santa Fara” di Bari che ospita 39 pazienti e 28 operatori. I soggetti risultati positivi, 20 ospiti e 6 operatori sono tutti in isolamento: lo comunica il direttore generale dell’Asl Bari, Antonio Sanguedolce. I contagiati “sono per la maggior parte asintomatici e paucisintomatici. Proseguono in queste ore le procedure di contenimento dei contagi all’interno della struttura”, conclude Sanguedolce.

Nella Rssa di Foggia, invece, sono risultate positive altre 20 persone, 16 ospiti e 4 operatori. “Per due ospiti si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Tutte le operazioni di messa in sicurezza della struttura sono seguite dal dipartimento di prevenzione. Mentre il monitoraggio degli ospiti della RSSA è assicurato dal servizio di igiene che verifica costantemente lo stato di salute sia delle persone positive che dei restanti ospiti, operatori e volontari”, dichiarazione il direttore generale della Asl Foggia, Vito Piazzolla.

