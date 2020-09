PUBBLICITÀ ELETTORALE

Aumentano i casi di contagio da Coronavirus, oggi su solo 1.895 tamponi, circa la metà dei giorni scorsi, sono stati registrate 81 positività: 37 in provincia di Bari, 14 nella Bat, 25 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto. C’è stato anche un decesso in provincia di Taranto, sono quindi 580 le vittime pugliesi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 376.960 test; 4306 sono i pazienti guariti; 2.189 i casi attualmente positivi di cui 212 ricoverati. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.075.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE