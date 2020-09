“Ho le spalle larghe, proseguirò il mio percorso politico, sono caduto e rialzato diverse volte e sono tranquillo sul futuro”. Raffaele Fitto commenta così la sconfitta nella corsa alla presidenza della Regione Puglia. “Sicuramente ha influito molto il lavoro svolto dalle regioni nel’emergenza Covid, una visibilità che ha rafforzato i presidenti in carica. Faccio gli auguri di buon lavoro a Michele Emiliano. Noi abbiamo condotto una campagna elettorale, la migliore possibile. Ora il centrodestra analizzerà i dati di questa competizione. Per quanto mi riguarda ho le spalle larghe, sono caduto e rialzato diverse volte, sono tranquillo sul futuro e lavorerò con lo stesso entusiasmo con il quale ho lavorato negli anni passati”.

“Sicuramente c’è stato un voto disgiunto ma non mi avventuro in valutazioni perché al momento i numeri sono molto confusi. Qualsiasi cosa sia accaduta avrà un significato e una motivazione. Gli elettori hanno sempre ragione. Io posso dire che il supporto della coalizione è stato leale”.

“Non voglio fare polemica – ha aggiunto Fitto – ma tutta la giunta regionale ha lavorato come se fosse in campagna elettorale, comportamento discutibile e ne prendo atto. Prima volta che si esprime una cosa del genere”. E conclude: “Ho sentito la Meloni e sentirò gli altri leader per ringraziarli per il loro supporto durante la campagna elettorale”.

