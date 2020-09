Ore 20 Emiliano ha parlato da vincitore sulla base delle proiezioni. Lo spoglio è ancora molto lento.

Ore 19 In base alla terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai alle elezioni regionali in Puglia il presidente uscente e candidato del centrosinistra Michele Emiliano è al 46,8% e il candidato del centrodestra Raffaele Fitto è al 38%. La candidata M5s Antonella Laricchia è al 10,7%, Ivan Scalfarotto di Italia Viva, invece, 2,3%. La copertura del campione delle proiezioni è del 26%. Al momento gli scrutini in Puglia per le Regionali procedono a rilento: sono state scrutinate 25 sezioni su 4026.

Ore 18.03 Seconda proiezione della Rai: Michele Emiliano sarebbe al 47 per cento contro il 39,1 per cento di Raffaele Fitto. Laricchia è al 10.4 per cento.

Ore 17 Michele Emiliano è in vantaggio su Raffaele Fitto. Questa è l’indicazione che arriva dalla prima proiezione Rai che indica il governatore pugliese al 46 per cento contro il 40 per cento del suo sfidante di centrodestra Raffaele Fitto. Ancora più netta la distanza in base alle proiezioni Swg per La7 con Fitto al 38%.

Gli exit poll, invece, avevano previsto un testa a testa tra i due. In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Puglia Raffaele Fitto (centrodestra) e Michele Emiliano (centrosinistra) sono testa a testa con 39-43%.

Seguono Antonella Laricchia (M5S) all’11-15% e Ivan Scalfarotto (Italia Viva) al 1-3%. Dati sostanzialmente confermati anche dal primo Intentiont poll Tecnè per Mediaset, secondo il quale Raffaele Fitto (centrodestra) e Michele Emiliano (centrosinistra) sono testa a testa con 39-43%. Seguono Antonella Laricchia (M5S) al 13-17% e Ivan Scalfarotto (Italia Viva) al 0,5-4,5%.

