È morta folgorata da una scarica elettrica mentre era intenta ad asciugarsi i capelli con il phon. È accaduto ieri sera a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce. Vittima della tragedia Imma Bisanti, 38enne che abitava in via XXIV Maggio con la famiglia dopo la separazione dal marito. Sono stati proprio i due genitori, presenti in casa al momento del fatto, a dare l’allarme ai sanitari del 118, il cui intervento è stato, purtroppo, vano.

A causare la scarica elettrica che avrebbe investito la donna, secondo una prima ricostruzione della vicenda, sarebbe stato il contatto dei piedi di quest’ultima con l’acqua. Nell’appartamento sono intervenuti anche i Carabinieri per tutti i rilievi del caso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo. PUBBLICITÀ ELETTORALE