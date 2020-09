PUBBLICITÀ ELETTORALE

“Il numero dei concittadini attualmente positivi è di 101”. L’annuncio arriva, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, dal sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto che, in attesa di conoscere l’esito dei tamponi effettuati nelle precedenti 24 ore su coloro che erano già risultati positivi, ieri sera ha voluto aggiornare la sua comunità sui numeri del contagio.

“Tutti i casi riguardano dipendenti dell’azienda al centro del focolaio o contatti stretti”, ha precisato il primo cittadino, che ha poi voluto rispondere alle tante espressioni di preoccupazione giunte dalla cittadinanza in relazione alle due giornate elettorali: “Per quanto riguarda la situazione ai seggi elettorali, tutto si sta svolgendo in tranquillità, nel massimo rispetto della normativa anti-Covid e non si segnalano criticità – ha spiegato Vitto, concludendo comunque con un appello a non abbassare la guardia – Invito ancora una volta tutti al rispetto delle regole anti contagio, regole di buonsenso che possono fare la differenza”.

Nello stesso post, il sindaco annuncia la proroga fino al prossimo giovedì dell’ordinanza che impone l’utilizzo della mascherina su tutto il territorio regionale, la chiusura di tutti gli esercizi commerciali da mezzanotte e mezza alle 5 del mattino e il rispetto dell’isolamento fiduciario per tutti coloro che sono in attesa dell’esito del tampone.

