Il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha commentato a caldo la rielezione di Michele Emiliano alla guida della Regione Puglia. “Noi continuiamo a guardare avanti, i pugliesi hanno scelto di andare avanti – dice Decaro – ho fatto i complimenti al presidente Emiliano e ho augurato un buon lavoro al mio amico Michele. Da domani si torna a lavorare, per il bene della Puglia, una Puglia che abbiamo sempre considerato unita, non ci sono distinzioni politiche o territoriali”.

Ma quanto ha influito il sostegno di Decaro in questa campagna elettorale? “Ho aiutato Emiliano così come lui ha aiutato me quando mi sono candidato. Ci sosteniamo da tanto tempo, quando abbiamo bisogno l’uno aiuta l’altro”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.