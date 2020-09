Hanno assaltato un bancomat, sradicandolo e tentando di portarlo via. È accaduto all’alba di ieri mattina nel centro di Torre Canne: tre persone di nazionalità rom stavano tentando di mettere a segno il colpo quando hanno incrociato una pattuglia dei Carabinieri che si è messa al loro inseguimento.

I tre hanno dovuto abbandonare la refurtiva e fuggire tra i campi ma, durante la corsa, il tentativo di scavalcare un muro ha causato una caduta rovinosa in un burrone. I militari che erano sulle loro tracce sono intervenuti prontamente per prestare i primi soccorsi e allertare il personale del 118. Il bilancio è di tre feriti, di cui due in gravi condizioni.

