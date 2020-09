Ecco la situazione che ci segnala un lettore di Borderline24 in via De Amicis ad angolo con viale della Repubblica. Sono bastati pochi minuti di pioggia per trasformare la strada in una piscina e rendere impraticabile l’attraversamento soprattutto per i pedoni. Una situazione che accomuna questa strada con altre vie della città, dal San Paolo a San Girolamo, da Japigia a Carbonara.

