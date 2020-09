In pieno giorno sono stati sparati dei fuochi d’artificio davanti alla chiesa di San Giuseppe, dove era in corso un matrimonio. Le batterie sono state sistemate in mezzo alla strada, alle 12 e 30, orario anche di uscita dei bambini dalle vicine scuole. Sono stati anche allertati i carabinieri.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.