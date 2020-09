Dopo mesi di chiusura per una grande ristrutturazione, ritorna, con un ambizioso progetto culturale, il Piccolo Cinema di Bari-Santo Spirito, sala della comunità di proprietà della Parrocchia dello Spirito Santo di Bari che negli anni ha saputo conquistare un pubblico sempre più esigente e raffinato guadagnandosi un posto importante tra gli esercizi cinematografici della città di Bari.

La sala, aperta al pubblico già da qualche giorno, sarà inaugurata venerdì 25 settembre alla presenza di monsignor Francesco Cacucci. La riqualificazione è stata possibile grazie ad un progetto, ideato nel 2017 da don Giuseppe Cutrone e finanziato dalla Regione Puglia.

Nuovi gli arredi e i colori, moderni gli spazi, tutti riqualificati in un’ottica di sostenibilità ambientale, innovativi i servizi per gli spettatori, elevati standard tecnici in termini di audio e video con nuove tecnologie di propagazione del suono, nuove poltrone ergonomiche e maggiore fruibilità dei servizi per le persone diversamente abili.

Novità assoluta per Il Piccolo Cinema, una zona libreria/book shop, dove si potranno leggere libri e pubblicazioni attinenti alle proiezioni o fare presentazioni editoriali, uno spazio riqualificato e attrezzato per le proiezioni all’aperto in silent movie, ma soprattutto una zona di degustazione di prodotti tipici della cucina pugliese, con annesso un laboratorio di gastronomia per la preparazione di alimenti tipici, in cui si potrà dare spazio alla promozione di prodotti artigianali della filiera locale con manifestazioni a tema (anche con l’ausilio di proiezione di documentari). Un nuovo format di monosala che non sarà più solo un luogo di visioni cinematografiche ma un luogo di relazioni in cui vivere momenti di vita condivisa all’interno di un polo culturale.

