Sono in corso le operazioni di spoglio per l’elezione dei nuovi sindaci in 45 comuni in Puglia. E mentre si è in attesa dei vincitori per i due comuni capoluogo (Andria e Trani), sono stati eletti i primi 19 sindaci. Di seguito l’elenco:

Bitetto: Fiorenza Pascazio (Primavera Cittadina). Locorotondo: Antonio Bufano (lista civica Con Te). Grumo, Michele Antonio Minenna (Impegno per Grumo). Trinitapoli, Emanuele Pio Losapio (Rinascita trinitapolese). Erchie (Brindisi): Pasquale Nicolì (Uniti per la svolta) . Accadia (Foggia): Agostino de Paolis. Casalvecchio (Foggia): Noè Andreano (Ri- generazione). Mattinata, Michele Bisceglia (Noi Comunità Mattinata 2020). Monteleone (Foggia): Giovanni Campese (La primavera). Ordona (Foggia): Adalgisa Latorre (Insieme per Ordona). Rocchetta Sant’Antonio (Foggia): Pompeo Circiello (Rocchetta che vorrei). Serracapriola (Foggia): Giuseppe D’Onofrio (Uniti per Serracapriola). Calimera, Gianluca Tommasi (Calimera adesso). Corigliano d’Otranto (Lecce): Addolorata Anna Manti (Città di Tutti). Cutrofiano (Lecce)Luigi Melissano (Cutrofiano città futura). Gagliano del Capo (Lecce): Gianfranco Melcarne (Gagliano sorgente). Maglie, Ernesto Toma (Siamo Maglie). Martano, Fabio Tarantino (Ancora insieme). Melpignano, Valentina Avvantaggiato (Progetto comune). San Pietro in Lama: Vito Pietro Mella (Con voi per San Pietro in Lama). Sogliano Cavour, Giovanni Casarano (Liberi per Cambiare). Arnesano, Emanuele Solazzo (Continuiamo per Arnesano). Uggiano La Chiesa: Stefano Andrea De Paola, Obiettivo Comune. Presicce – Acquarica, Paolo Rizzo (Avanti Insieme). Racale, Antonio Salsetti (Io amo Racale). Surbo, Oronzo Trio (Cambiamo Stagione). Veglie, Claudio Paladini (Veglie unita con Paladini).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.