Il Ministero dell’Interno ha da poco pubblicato la ripartizione dei seggi e quindi i relativi nominativi che entrano in Consiglio regionale. Si tratta di 51 consiglieri compreso il presidente Michele Emiliano e Raffaele Fitto arrivato secondo.

Su Bari scattano sei seggi per il centrosinistra: Francesco Paolicelli, Anita Maurodinoia, Lucia Parchitelli e Domenico De Santis (Pd) Pierluigi Lopalco (Con) Gianni Stea (Popolari con Emiliano). Quattro per il centrodestra: Ignazio Zullo (Fratelli di Italia), Davide Bellomo (Lega) Stefano Lacatena (Forza Italia) e Saverio Tammacco (La Puglia Domani). Per i Cinque Stelle il seggio va ad Antonella Laricchia.

Su Foggia cinque seggi alla coalizione di centrosinistra: Raffaele Piemontese, Paolo Francesco Campo, Teresa Cicolella (Pd) Antonio Tutolo (Con) Sergio Clemente (Popolari con Emiliano). Quattro al centrodestra: Giannicola De Leonardis (Fratelli di Italia) Joseph Splendido (Lega) Paolo Soccorso Dellerba (La Puglia domani), Giandiego Gatta (Forza Italia) e un Cinque Stelle: Rosa Barone.

Per la Bat, tre al centrosinistra: Filippo Caracciolo, Debora Ciliento (Pd), Giuseppe Tupputi (Con) , uno al centrodestra: Francesco Ventola (Fratelli di Italia) e un cinque stelle Grazia Di Bari

Per Taranto quattro al centrosinistra: Donato Pentassuglia, Enzo Di Gregorio (Pd), Massimiliano Stellano (Popolari con Emiliano), Gianfranco Lopane (Con); tre al centrodestra: Renato Perrini (Fratelli di Italia), Giacomo Conserva (Lega), Vito De Palma (Forza Italia) e uno ai Cinque Stelle: Marco Galante.

Per Lecce cinque al centrosinistra: Donato Metallo, Loredana Capone, Sergio Blasi (Pd) Alessandro Dellinoci (Con) Sebastiano Leo (Popolari con Emiliano), quattro al centrodestra: Antonio Maria Gabellone (Fratelli di Italia), Gianni De Blasi (Lega), Paolo Pagliaro (La Puglia domani) e Paride Mazzotta (Forza Italia) e un Cinque Stelle:Cristian Casili.

Infine per Brindisi, quattro al centrosinistra: Fabiano Amati, Maurizio Bruno del Pd, Mauro Vizzino (Popolari con Emiliano), Antonio Leoci (Con Emiliano) e uno del centrodestra: Luigi Caroli di Fratelli di Italia.

