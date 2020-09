A sorpresa, il ministero dell’Interno, attribuendo i seggi alle liste in Puglia, ha escluso Senso Civico nonostante abbia superato la soglia di sbarramento del 4% (4,16% il risultato ottenuto). Un “giallo” sul quale i diretti interessati stanno cercando di fare luce: “E’ un mistero – dice l’assessore uscente Alfonso Pisicchio, primo nella circoscrizione di Bari – dai nostri calcoli ci spetterebbero 2-3 seggi, invece ce ne ritroviamo zero. Adesso cercheremo di capire cosa è accaduto, non è ammissibile stravolgere una legge elettorale. Tra l’altro, alla maggioranza vengono attributi 27 seggi anziché 29 come prevede la norma nel caso la coalizione vincente superi la soglia del 40%”. (Ansa)

