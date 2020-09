Duplice omicidio a Lecce. In un condominio di via Montello. Un uomo e una donna sono stati accoltellati a morte e i loro corpi sono stati trovati sulle scale. Una delle due vittime è Daniele De Santis, giovane arbitro di Serie C, di 30 anni. Insieme a lui è stata uccisa la sua ragazza, Eleonora Manta.

De Santis sarebbe stato l’amministratore del condominio sito nei pressi della stazione centrale del capoluogo salentino dove si è consumato l’efferato duplice delitto. La polizia sta cercando un uomo sulla sessantina. Diversi posti di blocco sono stati piazzati in città. Pare che l’omicidio sia avvenuto al termine di una violenta lite. Indagini in corso. (Foto Gazzetta .It)

