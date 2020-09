Il violento nubifragio che ha colpito anche la provincia di Bari ha causato non pochi danni. Non solo a Bari dove le strade sono diventate dei fiumi. Ad Altamura si sono registrati allagamenti: in zona San Lorenzo le macchine trasportate dalla furia dell’acqua hanno sfondato un muro. In basso il video di MeteOne Puglia e Basilicata su Facebook con i danni riportati dalle auto trascinate dalla furia dell’acqua.

