Giovedì 24 settembre grande riapertura della stagione concertistica del teatro Petruzzelli. Nuovo inizio, a partire dalle 20.30 con un concerto dell’Orchestra e del Coro dello stesso teatro, sotto la direzione di Fabio Mastrangelo e con la partecipazione del pianista di fama internazionale Alexander Malofeev. In programma, il Concerto n.3 in re minore per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov, La demoiselle élue di Claude Debussy con soliste Cecilia Molinari (mezzosoprano) e Gaia Petrone (mezzosoprano) e Capriccio italiano di Petr Chajkovskij.

