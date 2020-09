“Il professore Pierluigi Lopalco sarà il nuovo assessore alla sanità della Regione Puglia che ha avuto il coraggio di sottoporsi al vaglio popolare ed elettorale e ne è uscito da trionfatore”. Lo ha annunciato il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante la conferenza stampa che si è svolta oggi. “La sua non era sfida facile, non era facile trasformare un professore di università in una star di preferenze. La competenza e serietà di Pierluigi hanno avuto un peso”.

