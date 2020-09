Il nubifragio di ieri ha causato danni in tutta la provincia di Bari, in particolare ad Altamura e Sammichele dove sono crollati due muri, travolgendo anche le auto in sosta. E proprio ad Altamura la situazione più preoccupante.

“Il maltempo di questo pomeriggio ha messo tutti noi a dura prova – scrive il sindaco Rosa Melodia – Sto seguendo personalmente Polizia Locale, Carabinieri e Vigili del Fuoco nei sopralluoghi e negli interventi ancora in corso. La Teknoservice sta svuotando i pozzi neri nel centro storico. Le squadre della Città Metropolitana stanno intervenendo sulle strade provinciali per la pulizia dai detriti. Si sono concluse le operazioni di ripristino dell’energia elettrica, per 1800 abitazioni della Città, ma potrebbero ancora verificarsi momenti di bassa tensione”.

A Sammichele ieri pomeriggio il nubifragio ha fatto cadere una parte del muro di cinta di un impianto sportivo di via Tenente Pugliese. Fortunatamente non ci sono feriti, ma danni alle auto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.