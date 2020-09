La violenta bomba d’acqua che ha colpito la provincia di Bari ieri non ha provocato danni solo ad Altamura e Sammichele . Una segnalazione arriva in redazione da Acquaviva dove alcune strade sono diventate dei fiumi. “Questa è l’amministrazione comunale di Acquaviva che ancora oggi non riesce a risolvere il problema degli allagamenti, dopo aver speso quasi 500mila euro – denuncia un lettore – si tratta dell’ ennesimo violento acquazzone che colpisce Acquaviva e tutto il Sud bares e,la precipitazione ha avuto sin dal suo esordio un carattere tumultuoso, tipico di una bomba d’acqua ferragostana. Ma di fronte al perdurare di tali fenomeni, ormai da anni, ci chiediamo quando si risolverà questa situazione? Da anni vediamo automobili semiaffondate, strade inondate e la pioggia che invade anche gli ingressi delle abitazioni. Dipende anche dalla scarsa manutenzione e pulizia delle grate, a questo proposito chiediamo agli attuali amministratori se procedono mensilmente a curarne la pulizia”.