Critiche post voto da parte del leader della Lega, Matteo Salvini, sulla candidatura di Raffaele Fitto (espressione di Fratelli di Italia). “Non ha scaldato il cuore”, ha detto Salvini commentando su Radio 1, durante il programma Radio Anch’io su Rai Radio 1 i risultati delle Regionali del 20 e 21 settembre. “Gli elettori hanno sempre ragione, abbiamo perso in Puglia e Campania, dobbiamo offrire qualcosa di più e meglio – ha detto ancora Salvini – Se abbiamo preso più voti in Toscana di quanti ne abbiamo preso in Campania e Puglia evidentemente qualche errore si è commesso, ma basta imparare”.

E al Corriere della Sera aggiunge: “Posso dire che in Puglia e in Campania non abbiamo intercettato la richiesta di cambiamento che veniva dai cittadini. E adesso dobbiamo guardare al futuro. Nel 2021 vanno al voto tutte le più grandi città italiane, tutte a guida Pd o 5 stelle. Io proporrò alla coalizione di scegliere gente che viene dall’impresa e dalle professioni. Anche senza tessere di partito in tasca. L’alleanza si deve allargare”.

