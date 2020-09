Amedeo Bottaro è il nuovo sindaco di Trani. Con il 65,43 per cento dei consensi il candidato del centrosinistra ha superato i suoi avversari. Secondo è il candidato di centrodestra Filberto Palumbo (che ha ottenuto il 16,10). Bottaro ha vinto nonostante, come è accaduto per Emiliano, il centrosinistra si sia presentato non compatto con Italia Viva di Renzi che ha schierato Tommaso Laurora, ottenendo il 12,93 per cento delle preferenze.

Si andrà invece al ballottaggio ad Andria. La candidata del centrosinistra Giovanna Bruno non è riuscita a superare il 50 per cento delle preferenze e si è fermata al 38, 10. Se la vedrà al ballottaggio con il candidato dei Cinque Stelle Michele Coratella che ha ottenuto il 20,74 per cento delle preferenze, staccandosi di 200 voti da Antonio Scamarcio, espressione del centrodestra che si è fermato a 20, 41 per cento delle preferenze. Ad Andria quindi si tornerà a votare tra due domeniche.

Andranno al ballottaggio anche i comuni di Manduria (Taranto), Tricase (Lecce), Lucera (Foggia), Ceglie Messapica (Brindisi), Latiano (Brindisi), Conversano (Bari), Modugno (Bari), Corato (Bari) e Palo del Colle (Bari).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.