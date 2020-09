Due messaggi di allerta meteo della Protezione civile sono stati diramati oggi per la Puglia per la giornata di domani. Si tratta di una allerta gialla dalle 8 di domani e per le successive 12 ore per precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. E di una allerta arancione dalle 14 di domani per le successive 24 – 30 ore per venti di burrasca, con raffiche forti, in tutta la Puglia. La Protezione civile invita alla prudenza.

