È stato sorpreso mentre era intento a smaltire rifiuti in modo irregolare. Protagonista della vicenda un uomo che si trovava all’interno di un terreno agricolo in via Conchia, a Monopoli quando è stato avvicinato dai poliziotti del locale Commissariato. Questi ultimi erano impegnati nell’attività di controllo del territorio, quando hanno individuato nella zona una vera e propria discarica a cielo aperto, con la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per individuare le altre persone che, nello stesso punto, hanno smaltito illecitamente i rifiuti, il cui smaltimento è stato demandato ai competenti organi comunali.

Nell’ambito delle stesse operazioni di controllo, i poliziotti hanno recuperato due auto provento di furto: si tratta di una Range Rover rubata nei pressi di un ristorante sulla provinciale Monopoli-Alberobello a turisti calabresi e ritrovata a Martina Franca e di un’Alfa Romeo Giulietta rubata ad una turista genovese di 28 anni.

Sempre a Monopoli, due persone sono state denunciate negli scorsi giorni per aver portato un telefono cellulare all’interno della cabina elettorale ed aver scattato la foto alla scheda, dopo aver espresso il voto. Il primo episodio è avvenuto presso la scuola “Alessandro Volta” ad opera di un uomo di 60 anni, il secondo è stato accertato presso il Polo Liceale di Via San Marco dove è stata denunciata una donna di 46 anni con precedenti penali. Sequestrati gli apparati telefonici alle due persone denunciate.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.