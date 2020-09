“Ho trovato incivile e violenta la ‘falsa’ campagna di comunicazione contro di me che ha visto come protagonisti i principali esponenti del centrosinistra”. A parlare, a pochi giorni dalle elezioni regionali che lo hanno visto sconfitto, è Raffaele Fitto, ex candidato alla presidenza della regione Puglia. Un commento amaro quello dell’esponente del centrodestra che accusa in prima persona il suo diretto avversario e i suoi più eminenti sostenitori.

Una campagna di comunicazione falsa, secondo le parole di Fitto, messa in atto “a partire Emiliano, al quale auguro buon lavoro e Vendola che insieme ad un esercito di insultatori professionisti (che proprio sulla rete hanno dato il ‘meglio di sé) mi hanno aggredito quotidianamente con dichiarazioni pesanti, tante notizie false e gravemente offensive”, ha dichiarato l’ex candidato. “La durezza dello scontro politico, per quanto mi riguarda – ha proseguito – non deve mai degenerare! Per questo proprio a loro rivolgo un saluto ed un auspicio: spero possano trasmettere, soprattutto ai loro figli, valori e sentimenti come il rispetto e la buona educazione (soprattutto per gli avversari)”. Raffaele Fitto ha poi rivolto un saluto anche a tutti gli altri candidati alla presidenza, con i quali ha avuto modo di confrontarsi “talvolta anche con durezza ma sempre con rispetto” e ha ringraziato caldamente tutti coloro che hanno espresso il proprio voto a suo favore.

“Sento il bisogno di ringraziare tutti i 724.928 pugliesi che mi hanno dato fiducia e che hanno creduto nel progetto del centrodestra, i leader dei partiti della coalizione, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, ma in particolare Giorgia Meloni che non ha mi hai fatto mancare vicinanza politica e personale, dimostrando uno spessore politico fuori dal comune – ha proseguito Fitto – Ringrazio gli amici dell’Udc-Nuovo Psi, de La Puglia Domani, i 250 candidati e a tutti coloro che mi sono stati vicini in quella che non ho il timore di definire la più entusiasmante campagna elettorale che abbia mai fatto. È vero non abbiamo vinto – ha concluso l’ex candidato di centrodestra – ed è chiaro che c’è delusione, ma ci saranno altri momenti e luoghi per analizzare cosa è successo. Per il resto, chi mi conosce sa bene che, da domani, si riparte con serietà e rinnovato entusiasmo rappresentando con coerenza e competenza le aspettative dei tanti nostri elettori. Grazie!”

