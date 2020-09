A causa delle misure di sicurezza per l’emergenza Covid, che avrebbero imposto la quarantena a cantanti e maestranze che avrebbero trasportato dalla Russia le attrezzature sceniche, la Fondazione Petruzzelli ha rinviato di un anno la messa in scena de ‘Il Gallo d’Oro’ di Nikolaj Rimskij-Korsakov, in programma a nel politeama di Bari dal 30 ottobre al 6 novembre. L’opera è una produzione del Teatro Helikon Opera di Mosca.

Gli abbonati alla Stagione d’Opera e Balletto 2020 potranno ritirare il voucher di pari importo del rateo di abbonamento, per tutte le opere perse quest’anno: ‘Tristano e Isotta’ di Richard Wagner, ‘Aida’ di Giuseppe Verdi e ‘Il Gallo d’oro’ di Nikolaj Rimskij-Korsakov. Inoltre la Fondazione Petruzzelli, per una migliore fruizione del servizio di conferme offerto agli abbonati, snellisce le procedure dando la possibilità di confermare in una sola volta tutti gli spettacoli fino alla chiusura del 2020 e dividendo per turni le giornate dedicate ai tesserati. Da sabato 26 settembre a martedì 29 settembre la Fondazione si dedicherà agli Abbonati dei Turni A e B, da mercoledì 30 settembre a venerdì 2 ottobre agli Abbonati Turno C e Turno D.

Date le numerose richieste del pubblico ricevute dalla riapertura del Teatro dopo il lockdown, e la capienza limitata della sala che per motivi di sicurezza offre 600 posti a spettacolo, la Fondazione Petruzzelli ha incrementato di una data le recite di ‘Falstaff’ di Giuseppe Verdi, e di tre date quelle di ‘Adriana Lecouvreur’ di Francesco Cilea.

Sabato 3 ottobre saranno accolte le richieste di chi ha già acquistato i biglietti per l’opera ‘Falstaff’ di Giuseppe Verdi. Sarà possibile convertire i biglietti acquistati, compatibilmente con la disponibilità dei posti, o richiedere un Voucher di pari importo, utilizzabile per la Stagione d’Opera e Balletto 2021. (Ansa)

