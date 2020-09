Dopo l’annuncio di Raffaele Fitto, risultato positivo al Covid insieme alla moglie, è stato riservato un triage per tutta la stampa che ha seguito il candidato durante la campagna elettorale.

Un triage dedicato su Bari presso l’Ospedale Di Venere consentirà oggi, dalle ore 18 alle ore 20, a tutti i giornalisti registrati presso il comitato elettorale ed entrati in contatto il giorno dello spoglio elettorale col candidato e i componenti dello staff risultati positivi, di sottoporsi con celerità all’esame ed evitare una possibile, ulteriore diffusione del contagio. Sarà necessario esibire codice fiscale, documento d’identità e numero di cellulare. Gli inviati o i colleghi non residenti a Bari, presenti in quella occasione, saranno contattati dalla Asl perché possano svolgere uguale esame nelle strutture sanitarie di riferimento.

“Al direttore del Dipartimento regionale Vito Montanaro – riferiscono Ordine e Assostampa Puglia – abbiamo anche chiesto che tale disposizione, realizzata in tempi celeri d’intesa con la Asl di Bari, venga eseguita a breve da tutte le altre Asl provinciali, in modo da consentire anche ai colleghi che hanno seguito il candidato nelle conferenze stampa tenute nei giorni precedenti lo spoglio elettorale di poter effettuare celermente l’esame in un triage dedicato. Invitiamo, altresì, i colleghi interessati a rispettare le prescrizioni sanitarie stabilite per tutti coloro che si sottopongono a tampone, ovvero a non entrare in contatto per motivi professionali con altre persone e a osservare l’isolamento domiciliare sino all’esito dell’esame. In caso di positività, sarà utile rendersi disponibili alle attività di contact tracing svolte dalle strutture sanitarie preposte”.

