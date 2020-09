Stanno lottando con tutte le loro forze per impedire la chiusura del Disney Store di via Sparano, annunciata per il 3 ottobre. Dopo il sit in della scorsa settimana è stata avviata anche una petizione online. “I lavoratori del punto vendita di Disney Store di Bari in via Sparano – si legge nel testo – stanno lottando insieme alla Filcams-CGIL di Bari che li rappresenta per tenere aperto il loro punto vendita. Il sostegno della cittadinanza di Bari è stato straordinario e in molti hanno chiesto di poter firmare una petizione perché il negozio rimanga aperto. I lavoratori chiedono di sottoscrivere la petizione affinché a Bari il sogno continui”. Dal punto di vista sindacale è in programma per il 29 un incontro tra Filcams Cgil e direzione nazionale del Disney Store, per cercare uno spiraglio e salvare il punto vendita e il futuro di 13 dipendenti.

