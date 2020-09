Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha accolto ieri, in veste ufficiale, il nuovo console generale d’Albania, Gentiana Mburimi, giunto in visita a Bari in compagnia del console Monika Zguro.

Nel dare il benvenuto al diplomatico albanese, il primo cittadino ha ricordato i sentimenti di amicizia e fratellanza che legano Bari al Paese delle aquile. In particolare, dello stretto legame tra il capoluogo di Regione e la città di Durazzo, con cui, nel 1998, è stato stipulato un accordo di gemellaggio che nei prossimi mesi dovrà essere rafforzato e attualizzato.

A tal proposito, durante l’incontro è stata condivisa l’opportunità di rilanciare i contenuti e le finalità di quell’accordo ad agosto del 2021, in occasione del trentennale dello sbarco della nave Vlora in città, un avvenimento che ha segnato la storia dell’immigrazione mondiale nel secondo Novecento e che ha visto i cittadini baresi impegnati in una straordinaria prova di solidarietà. Il sindaco ha auspicato una collaborazione più stretta e intensa con il consolato generale d’Albania.

