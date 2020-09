“Donna Mariellina ci ha lasciati. Eravamo pronti a festeggiare i suoi cento anni ma anche questa volta ci ha stupiti, come sempre ha fatto nella sua esistenza intensa e piena di interessi”. Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, esprime il suo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditrice barese Mariellina Lorusso Cipparoli.

“La sua vita si è fortemente intrecciata con quella della città grazie alle tante iniziative da lei promosse sul piano imprenditoriale, sociale e culturale”, scrive Decaro, descrivendola come un’imprenditrice eclettica e testimone di una filantropia moderna, al passo con i tempi, attenta ai nuovi fenomeni sociali.

“Resteranno indimenticabili il suo impegno e il suo gesto d’amore per il nostro territorio quando, oltre trent’anni fa, interpretando insieme a Don Vito Diana la necessità di dare una risposta concreta ad alcune aree del nostro territorio segnate dal disagio sociale, sostenne la nascita della più importante comunità terapeutica per il recupero dei giovani da ogni forma di dipendenza patologica – ricorda il primo cittadino di Bari – Nel 2013 l’Amministrazione comunale volle conferire a Mariellina Lorusso Cipparoli le chiavi della città indicandola come “donna dei tempi nuovi” che “si è sempre distinta per il lavoro e l’impegno nei confronti degli altri”, a testimonianza del legame indissolubile tra lei e la nostra comunità. La sua figura e il suo esempio rimarranno nella storia di questa città – conclude il sindaco – Ai suoi figli e ai suoi amati nipoti giunga l’abbraccio affettuoso e commosso di tutti noi”.

