La notizia, diffusasi già negli scorsi giorni tra i corridoi del Tribunale di Bari, sarebbe stata confermata quest’oggi, in aula, anche da un giudice durante un’udienza: due avvocati civilisti di Bari si trovano in isolamento fiduciario.

Una questione che era già stata sottoposta negli scorsi giorni all’attenzione del presidente del Tribunale, Domenico De Facendis, da parte del segretario provinciale della sigla sindacale FP Cgil, Dario Capozzi Orsini. Quest’ultimo aveva inviato una lettera al presidente De Facendis già lo scorso lunedì, chiedendo di essere informato sulle procedure e operazioni che l’amministrazione del Tribunale avrebbe attivato a tutela della salute dei dipendenti a seguito della notizia della positività degli avvocati.

Sarebbero stati questi ultimi in prima persona ad informare il Tribunale del proprio stato di salute chiedendo, per via telematica, il rinvio delle proprie udienze per impossibilità a presenziare a causa dell’isolamento fiduciario. “Al momento non c’è alcuna situazione di emergenza che interessi i locali del Tribunale di piazza De Nicola”, ha rassicurato il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni Stefanì.

