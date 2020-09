Un fulmine ha colpito la chiesa della Madonna del SS.Rosario di piazza degli Eroi. Lo comunica il sindaco Giuseppe Colonna pubblicando le foto dei danni subiti dalla chiesa. “Fortunatamente non c’è stata alcuna conseguenza per le persone – spiega – Gli agenti della Polizia Locale stanno mettendo in sicurezza l’area allertando i Vigili del Fuoco che stanno per intervenire”. “Purtroppo – continua il sindaco – in questo periodo stiamo assistendo a fenomeni meteorologici di estrema intensità. Manteniamo alta l’attenzione. Vi invito a limitare gli spostamenti e a non esporvi a possibili situazioni di rischio a causa dell’allerta meteo annunciata”.

Per la giornata di oggi la Protezione civile aveva annunciato allerta meteo gialla per forti piogge e arancione per venti da burrasca.

