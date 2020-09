“Sulle strade cittadine non sono stati installati autovelox, ma “velo ok”, dei box che in futuro potranno contenere autovelox. Come annunciato in un comunicato, nei prossimi giorni in conferenza stampa sarà illustrato nel dettaglio un articolato piano per migliorare la sicurezza stradale e per evitare incidenti e morti sulla strada”. La precisazione arriva dal Comune di Molfetta in seguito all’installazione di queste colonnine che hanno subito allarmato gli automobilisti.

Gli autovelox saranno attivati nelle prossime settimane per limitare la velocità e gli incidenti il martedì, mercoledì, giovedì e sabato. “I controlli saranno sempre presegnalati, ai sensi di legge, dall’apposito cartello stradale ad alta visibilità contenente l’iscrizione “Controllo elettronico della velocità” e dal cartello “Postazione temporanea, posizionato in prossimità della postazione”. L’apparecchiatura tecnica per il rilevamento sarà impiegata con la presenza e sotto il costante controllo del personale appartenente al Comando di Polizia Locale di Molfetta”, ha detto in un comunicato l’amministrazione.