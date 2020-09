Nel primo pomeriggio di ieri le volanti di zona sono state inviate a Palese per una segnalazione di urla in strada; sul posto i poliziotti hanno accertato che un uomo pregiudicato, classe ’83, giaceva per terra con un’evidente ferita di arma da taglio al braccio destro. Immediatamente soccorso dal personale sanitario intervenuto l’uomo è stato trasportato all’ospedale San Paolo per le prime cure del caso e giudicato non in pericolo di vita. Nel frattempo un uomo di 39 anni è giunto in Questura col proprio legale di fiducia per costituirsi come responsabile del ferimento.

Dalla successiva ricostruzione dei fatti è emerso che l’assalitore è il nuovo compagno della ex moglie del ferito; gli agenti hanno quindi arrestato l’aggressore per tentato omicidio e porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere, sequestrando il coltello. L’arrestato è ora nel carcere di Bari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

