Un mezzo Amiu ha tranciato per errore un cavo del filobus in corso Cavour. Per questo è stato chiuso al traffico corso Cavour tra via Beatillo e via Prospero Petroni. Sul posto la polizia locale. Il traffico è stato momentaneamente deviato verso via Beatillo e via Celentano. Le operazioni di messa in sicurezza della zona si sono conclude nel giro di un’ora e mezza: la strada è stata riaperta. In un primo momento si era pensato che a causare l’incidente era stato un ramo di un albero.

