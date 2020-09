Una autista dell’Amtab è stata aggredita questa mattina mentre era alla guida del bus della linea 19. Un uomo, di origini straniere, è salito sul mezzo all’altezza di via Crispi e ha cominciato ad inveire contro la dipendente dell’Amtab. Le gridava contro parolacce di ogni tipo. Arrivato in corso Italia è riuscito a superare la catenella che separa la zona guida da quella passeggeri e ha strattonato l’autista per un braccio. Per poi scappare. La donna è riuscita a fargli una foto che ha subito inviato alla questura dopo aver presentato denuncia. L’autista è stata accompagnata al Policlinico per accertamenti.

