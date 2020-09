Strada Palazzo di Città a Bari vecchia si presenta colorata di verde. Con decine di ombrelli appesi. “Non è un’installazione artistica ma un modo, decisamente bello e di impatto, per sensibilizzare i cittadini sulla salute mentale e psichica in occasione della Giornata internazionale che si celebra il 10 ottobre”, spiega l’assessore all’Ambiente Pietro Petruzzelli.

Bari e Monza sono state scelte per ospitare questa distesa di ombrelli verdi che a fine manifestazione verranno donati ad alcune onlus del territorio.Obiettivo di quest’anno è anche riflettere sulle tante difficoltà e paure che la delicata fase del lockdown ha comportato per le persone che già ogni giorno affrontano problemi di salute mentale. Una fase in cui è diventato ancor più complicato accedere ai servizi e alle cure e si sono accentuati i rischi di discriminazione ed esclusione sociale.

“È importante – continua Petruzzelli- un impegno comune per superare la paura nei confronti di una patologia che spesso spaventa e non si riesce a capire ma contro cui dobbiamo combattere ogni forma di pregiudizio”. (Foto Facebook Pietro Petruzzelli)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.